تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من ضمن القنوات التي تعرض العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال بالإضافة إلى الأغاني الخاصة بالحروف والأرقام حيث تهدف لتعليم الصغار الكثير من الأمور الدينية والتعليمية أيضًا، واستطاعت أن تحقق نجاح جيد في كافة الدول العربية نظرًا لانها تُقدم محتوى جيد يُفيد ويُدخل البهجة على كافة الأطفال، لذا سنتطرق لتوضيح تردد قناة طيور الجنة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

تعد واحدة من ضمن قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف ومهبج أيضًا لكافة الطلاب، وتجدر الإشارة إلى أنها استطاعت في وقت قصير أن تتنشر في كافة الدول، ولكي تتمكن من تنزيلها على الجهاز الخاص بكم لابد من ادخال البيانات التالية وهي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: H.

تردد القناة على العرب سات

كما يُمكنكم تنزيل القناة على الجهاز الخاص بكم بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة طيور الجنة

تتسم القناة بالعديد من المزايا ومن أبرزها ما يلي:

تتميز بوجود فريق متكامل يعمل على مراقبة بثها طوال اليوم للحفاظ على الصورة والصوت.

يتم استخدام احدث التنقيات والكاميرات لظهور الصورة بشكل جيد وواضح.

لديها فريق عمل من الأطفال الصغار الذي ينشدون العديد من الأغاني الهادفة التي تُعلم الأطفال الكثير من الأمور.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي تغيير يطرأ على التردد سنوفيكم بكافة التفاصيل التي تخص القناة عبر موقعنا هذا موقع البديل.