اهلية حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 72 وفق بيان وزارة الموارد البشرية

أهلية حساب المواطن هو برنامج حكومي يعتبر مصدرا مهما للفوائد من الدعم المالي والخدمات الاجتماعية ، وهذا البرنامج أساسي من توجيه حكومي يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين المؤهلين في المملكة العربية السعودية ودعمهم.

اهلية حساب المواطن

سيتمكن المواطن السعودي الذي له الحق في الاستفسار عن أهلية حساب المواطن من خلال المنصة من الحصول على معلومات حول حساب المواطن باتباع الخطوات :

افتح الإنترنت وقم بأدخال عنوان المنصة الإلكترونية لحساب المواطن في شريط العناوين .

اختار تسجيل الدخول بعد دخول الموقع.

اكتب اسمك وكلمة المرور في هذا الحقل.

من الممكن طلب رمز التحقق للتحقق من هويتك.

عند نجاح تسجيل الدخول، ستصل إلى الصفحة الرئيسية لمنصة حساب المواطن.

ابحث عن دراسة الأهلية في القائمة الرئيسية أو أي خيار مشابه ثم اضغط عليه.

سترى صفحة تحتوي على بيانات أهلية حسابك.

ارجع إلى معلومات مثل الوضع الحالي للطلب، وما إذا كان الطلب قد تم قبوله أو رفضه ، وتاريخ الأهلية ، وقم بتدوين أسباب عدم الأهلية في حالة الرفض.

تحديث حساب المواطن من خلال منصة أبشر

المواطن لديه القدرة على تغيير بياناته على حساب المواطن بعدة طرق وسنتحدث عن التحديث عبر منصة أبشر: