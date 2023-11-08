تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2023 لمتابعة الدوري السعودي وخطوات ضبط الترد

الكثير من الأشخاص يريد معرفة تردد قنوات ssc الرياضية السعودية 2023، قد أعلنت هيئة الرياضة السعودية عن انطلاق قنوات ssc التي تبث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتبث أيضا مباريات المنتخب السعودي والكثير من البطولات الرياضية الأخري مثل كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وغيرها من البطولات السعودية، تعتبر قنوات ssc من أهم القنوات الرياضية السعودية.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2023

يختلف التردد حسب القمر الصناعي وهما كالأتي:

عرب سات: 12417 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نايل سات: 12523 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

نرددات جميع قنوات ssc 2023

قناة ssc لديها مجموعة من القنوات المختلفة مثل:

:SSC Sport 1 12523 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 2: 12524 (أفقي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 3: 12525 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 4: 12526 (أفقي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 5: 12527 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 6: 12528 (أفقي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 7: 12529 (عمودي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

SSC Sport 8: 12530 (أفقي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية ضبط قناة ssc

لتشاهد القناة بدون أي مشاكل يرجي أتباع الخطوات الأتية:

قم بالضغط علي زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار التركيب أو خيار البحث عن القنوات.

اختر القمر الصناعي الخاص بك.

ادخل تردد الصحيح علي حسب القمر الصناعي لديك، ومعدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم أضغط علي خيار البحث.

وهكذا سوف يبحث جهاز الاستقبال الخاص بك عن التردد الذي أدخلته وسوف يتم تخزين قناة ssc علي الجهاز و تشاهد القناة بدون مشاكل، مثل برامج التحليل والحوار، و الأخبار الرياضية الحصرية، والكثير من البرامج الأخري.