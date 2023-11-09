“سجل واقبض 1000 جنيه” منحة العمالة غير المنتظمة+ فئات تسجيل العمالة الغير منتظمة//هو التسجيل لسة شغال؟ اعرف الحقيقة

منحة العمالة غير المنتظمة يبحث عنها كثير من المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الدعم التي أطلقها الرئيس السيسي وفق مجموعة من القرارات المتعلقة بالعمل وبالتحديد لهذه العمالة الغير منتظمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أبرز التفاصيل حول هذه الموضوع.

منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة، هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في العمالة المنتظمة وذلك كما يلي:

بعد أن ينتهي المتقدم من عمل كافة الإجراءات القانونية يبدأ في تفعيل عمل إعانة الطوارئ وفق إعلان الدولة.

في الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.

قم بعد ذلك بكتابة الرقم الخاص بالبطاقة القومية.

ثم أدخل بعد ذلك تاريخ الميلاد الخاص بك في مكانها الصحيح.

قم بكتابة الموقف التأميني ثم أدخل البيانات التي ستطلب منهك.

قم بكتابة المهنة الحالية لك ثم موقفك من التجنيد في كان كنت ذكرًا.

فئات تسجيل العمالة الغير منتظمة

قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الفئات المستحقة للاستفادة من دعم العمالة الغير منتظمة، حيث أتت الفئات كالتالي: