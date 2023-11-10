مرتبك هيزيد كام.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ويعلن طريقة حساب الزيادة

رسميًا مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور في مصر، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادته من أجل مراعاة التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بصورة عالمية، وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية مع توضيح جدول الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة وقد حمل القرار رقم 4220 لسنة 2023.

قرار زيادة الحد الأدنى للاجور

نشرت الجريدة الرسمية بعددها الذي حمل رقم 44 مكرر ج بتاريخ الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد موافقة رسمية من قبل مجلس الوزراء المصري، مع إرفاق جدول يوضح الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين لدى أجهزة الدولة المختلفة.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي عن إتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2023

بدءًا من اكتوبر 2023 يستحق الموظف حافز تكميلي يمثل الفرق ما بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه وذلك في المادة الأولى من القرار على حسب الجريدة الرسمية.

أما حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجر تم التوضيح أنه يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافأت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصورة جماعية سواء شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وفقًا لما يقرره القانون الذي حمل رقم 172 لعام 2023، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٣.