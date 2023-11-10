للرجال والسيدات.. اعلان وظائف جديدة بجامعة الأزهر 2023 || طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

ازداد معدل البحث من قبل الكثيرين حول التعرف على تفاصيل اعلان وظائف جديدة بجامعة الأزهر 2023، بعد أن أعلنت الجامعة عن حاجتها إلى العديد من الوظائف الشاغرة من أجل سد العجز فيها ما بين الوظائف القيادية والإشرافية، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل المعلن عنها من خلال هذا المقال.

اعلان وظائف جديدة بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن توافر العديد من الفرص الشاغرة لديها وعلى رأسها ما يلي:

وظيفة مدير إدارة الشئون الإدارية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وظيفة مدير إدارة الشئون المالية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وظيفة مدير إدارة الشئون المالية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة وظيفة مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وظيفة مدير إدارة المكتبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة

وظيفة مدير إدارة رعاية الطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة.

كيفية التقديم على وظائف جامعة الأزهر

ووفقًا لما جاء في الإعلان الرسمي فإنه ينبغي على كافة الراغبين في العمل بهذه الوظائف التوجه إلى مقر اللجنة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بالجامعة، إدارة الموارد البشرية وذلك بموعد اقصاه أسبوع من تاريخ نشر هذا الإعلان.

كما قد أوضحت أنه يشترط في المتقدمين من أجل شغل هذه الوظائف أن يكونوا من بين العاملين بالجامعة على الدرجة الأولى التخصصية أو درجة كبير وألا يكون قد تم إحالته من قبل للمحاكم التأديبية أو الجنائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

– بيان حالة معتمد من جهة العمل مرفق به الجزاءات

– صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومدون عليها الوظيفة التي يشغلها

– صورة من أخر مؤهل

– رقم الهاتف