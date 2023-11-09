العربيات هتبقى ببلاش.. مجلس الوزراء يقرر صناعة السيارات في مصر 2023 لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع هام مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومن ثم تم إتخاذ العديد من القرارات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات في مصر، وتم هذا الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة مع المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات.

مجلس الوزراء يقرر صناعة السيارات في مصر

تم الإعلان من قبل المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي وذلك للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.

وتابع التصريحات التي أدلى بها أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات بالإضافة إلى ربطها مع المصانه وتعريف الموديلات والطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصننيع وذلك في إطار تبنى خطة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.

اجتماع الأعلى لصناعة السيارات

أكد الخشن إلى أنم تم عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وذلك من أجل استعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى من أجل التأكد على توافقها مع أنظمة عمل صناعة السيارات العالمية، وذلك من أجل إدخال كافة التعديلات المطلوبة على النظام لضمان سير العمل بسهولة.

وقد أشار إلى أن شركة ” إي فاينانس” هي الشركة المكلفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، كما أكد أن المنصة الخاصة بالبرنامج جاهزة للإطلاق.