مرتبات متحلمش بيها.. الإعلان عن وظائف جديدة في بنك مصر 2023 وطريقة التقديم للخريجين رجال وسيدات

إعلان وظائف في بنك مصر هو أحد الموضوعات التي تشغل بال الآلاف من بين شباب الخريجين، والراغبين في الالتحاق بالعمل داخل أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى في مصر، وقد تم الإعلان مؤخرًا من قبل بنك مصر عن وجود العديد من الفرص الشاغرة بالعديد من التخصصات المختلفة لحاملي المؤهلات العليا، وسوف نستعرض سويًا الوظائف وآلية التقديم.

إعلان وظائف في بنك مصر 2023

تم الإعلان من قبل بنك مصر عن فتح باب التوظيف لديه في العديد من الوظائف الشاغرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لشباب الخريجين ومن بين الشروط الموضوعة ما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم من بين المقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

ينبغي الحصول على تقدير جيد كحد أدنى للتقديم.

أن يكون المتقدم من بين خريجي أعوام ” 2021، 2022، 2023″.

ينبغي ألا يزيد العمر عن 28 عامًا وقت التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أقارب في بنك مصر.

كيفية التقديم في وظائف بنك مصر 2023

تم الإعلان من قبل بنك مصر إلى أن التقديم للوظائف يتم بصورة إلكترونية وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول عبر الحساب الرسمي لبنك مصر من خلال موقع لينكد إن.

أنقر على أيقونة وظائف واختيار التقديم.

عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على تم من أجل إرسال الطلب بعد التأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة.

مسؤوليات وظائف بنك مصر

ينبغي أن تتوافر في المتقدم القدرة على التعامل وخدمة العملاء واستكمال معاملات الحساب، تنفيذ أعمال المعاملات والخدمات البنكية وصرف الشيكات.