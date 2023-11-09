الوجبة السادسة.. كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة في العراق

تم الإعلان من قبل وزارة العمل عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، بالإضافة إلى الإعلان عن الرابط الرسمي للاستعلام من خلال منصة مظلتي والتي تسهل على كافة المتقدمين من أجل الحصول على الدعم والذي يشمل فئة كبيرة من المواطنين، في إطار السعي من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين داخل دولة العراق.

الاستعلام عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق بصورة إلكترونية وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

توجه بالدخول إلى منصة مظلتي.

تحول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

أنقر على كشوف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومن ثم أدخل كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد في المكان الخاص بها.

أنقر على خيار استعلام وسوف تظهر لك الكشوف على الفور.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الضوابط والشروط العامة والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل للحصول على الدعم ومن بينها ما يلي: