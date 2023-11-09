الفرحة الكبييييرة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بعد إقرار الزيادة الجديدة للمستفيدين

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2023 وكيفية الاستعلام، يعد معاش تكافل وكرامة هو أحد أشكال الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للفئات المستحقة في إطار السعي من أجل توفير حياة كريمة لهم، وسوف نخبرك أكثر حول موعد الصرف بالزيادة الجديدة من خلال هذا المقال.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يستفيد من معاش تكافل وكرامة فئة كبيرة من المواطنين والذين يصل عددهم إلى نحو 5 مليون أسرة، ويتم صرف المعاش بصورة شهرية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقد تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه من المقرر صرف المعاش المستحق عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 15% وهي الزيادة الثانية لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه يمكن لكافة المستفيدين من المعاش الاستعلام حول موعد الصرف وقيمة المبلغ المالي المستحق وغيرها من المعلومات وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات: