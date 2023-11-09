أسعار الفراخ نزلت.. ما هو سعر الدواجن والبيض في الاسواق اليوم وفي بورصة الدواجن الرسمية 2023
التعرف على اسعار الدواجن والبيض في الاسواق يزداد البحث عنه من قبل الكثيرين من المواطنين، حيث تعد الأسعار بمثابة الدليل والبورصة التي تعبر عن الحالة الاقتصادية، كذلك تعد الدواجن والبيض من بين أنواع البروتين الرئيسية التي تعتمد عليها الأسرة المصرية بصورة يومية.
اسعار الدواجن والبيض في الاسواق اليوم
سجلت اسعار الدواجن والبيض في الاسواق اليوم تباين ملحوظ بعد أن شهدت حالة من الارتفاع الطفيف للغاية في بعض البورصات والشركات الكبرى العاملة بالمجال لكن الارتفاع لم يزداد عن جنيه أو اثنين بالأسواق والمزارع.
سجل سعر الفراخ البلدي اليوم ارتفاع طفيف في السعر وذلك بقيمة 109 جنيه للكيلو الواحد بالمزارع وسجل نحو 117 جنيه للمستهلك وقد يصل إلى 120 على حسب المنطقة.
سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق
شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرار مائل إلى الارتفاع الطفيف في الأسعار، سجل السعر في صباح اليوم نحو 66 جنيه بالمزرعة لكن يصل السعر إلى 77 جنيه بالنسبة إلى المستهلك وذلك في المتوسط.
أما حول سعر الفراخ الساسو شهدت أيضًا ارتفاع طفيف اليوم وسجلت نحو 109 جنيه للمسهتلك بارتفاع تصل قيمته إلى خمسة جنيهات.
سعر كرتونة البيض اليوم
لم تشهد أسعار البيض في المزارع والشركات تغير فهي تشهد حالة من الاستقرار وسجلت الأسعار كالآتي:
- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 140 إلى 150 جنيهًا وذلك للمستهلك.
- أما حول سعر كرتونة البيض الأبيض سحلت اليوم نحو 145 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي 144 في المزارع.
- أما حول الأسعار الخاصة بمبادرة تخفيض أسعار السلع سجلت الكرتونة 125 جنيهًا للبيض الأحمر والأبيض أما البيض البلدي سجل نحو 139 جنيه.