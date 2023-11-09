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إضافة 6 آلاف أسرة جديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 وخطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
ينتظر الكثير من المواطنين بفارغ الصبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر، ومع إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن إضافة 6 آلاف أسرة جديدة من محافظة الدقهلية لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” ينتظر العديد من المواطنين موعد الصرف ومعرفة كيفية الاستعلام عن هذا المعاش، وبالتزامن مع هذا الإعلان سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023
وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي فمن المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية يوم 15 نوفمبر الجاري، ويتم صرف المعاش في هذا الموعد من قبل الوزارة ويشمل المستفيدين المؤهلين.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة “الأسماء الجديدة”
للاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.
- اختيار “الاستعلام عن نتيجتك”.
- إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص له.
- النقر على “استعلام”.
- بعد ذلك ستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023
- عدم العمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يفوق 400 جنيه.
- عدم استلام معاش تأميني أو مساعدة ضمانية أخرى.
- وجود أبناء دون سن 18 أو مقيدين بالتعليم وفئة الأطفال من 6 إلى 18 عاما.
- سن 65 عاما أو أكثر للمتقدمين.
- إثبات الإعاقة أو المرض المزمن الذي يعيق القدرة على العمل بواسطة فحص طبي.
- الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية الأبوين.
- المرأة المعيلة لأبناء بعد سن الـ 18.
- الأبناء البالغين الذين ما زالوا مقيدين بالتعليم ومهملين من العائلة.