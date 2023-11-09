أسعار وشروط شقق الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 5” بمدينة أكتوبر الجديدة والأوراق المطلوبة للحجز

أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن فرصة جديدة لشراء شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة وعدة مدن أخرى، وذلك ضمن مبادرة سكن كل المصريين 5 وتمثل هذه الفرصة فرصة رائعة لمحدودي الدخل لامتلاك منازلهم الخاصة، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم الشروط والأسعار المتعلقة بهذه الشقق السكنية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

العمر: يجب أن يكون سن المتقدم للحجز على الأقل 21 عامًا وأقصى 51 عامًا وأصحاب المعاشات عن 75 عاماً.

الدخل: يجب أن يكون للمتقدم راتب شهري صافي يتراوح بين 2700 و7000 جنيه.

أن لا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل.

إقامة محلية: يجب تقديم مستند يثبت الإقامة بالقرب من المدينة المعنية.

أسعار الشقق ومساحتها

تتراوح مساحات الشقق المعروضة بين 75 و90 مترًا.

تختلف أسعار الشقق بناءً على المدينة ومستوى التميز وتتراوح بين 350 ألف و450 ألف جنيه.

مقدم حجز الوحدة يتراوح بين 25 ألف و30 ألف جنيه.

مدة التقسيط تتراوح بين 7 و30 سنة، حسب الدخل وعمر المشتري.

إجراءات الشراء

يجب دفع 10% من قيمة الشقة كجدية للحجز.

بعد الدفعة الأولى يمكن تقسيط الباقي على فترة تصل إلى 30 سنة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين