خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل أو الفيزا بكل سهولة

مع التطور التكنولوجي واستخدام عدادات الكارت مسبقة الدفع قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتسهيل شحن عداد الكهرباء من الموبايل من أجل تسهيل حياة المواطنين عبر توفير خيارات جديدة لشحن العدادات مسبقة الدفع مباشرة من منازلهم باستخدام هواتفهم المحمولة، من بين الخيارات المتاحة استخدام تطبيق “سهل” المجاني الذي يمكنك تنزيله على هاتفك المحمول، يتيح هذا التطبيق للمشتركين شحن رصيد العداد باستخدام تقنية NFC وذلك عبر استخدام رصيدهم في المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الفيزا البنكية، ومن خلال هذه الخدمة الجديدة يمكن للمواطنين شحن عداد الكهرباء بكل سهولة دون الحاجة إلى النزول من المنزل في ظروف جوية غير ملائمة سواء كان ذلك في حرارة الصيف المرتفعة أو خلال الإجازات.

شحن عداد الكهرباء من الموبايل باستخدام تقنية NFC

قم بشراء كارت شحن عداد الكهرباء الذي يدعم تقنية NFC من شركة توزيع الكهرباء المحلية.

تحقق من أن هاتفك المحمول يدعم نظام Android وتقنية NFC.

قم بتحميل تطبيق “سهل” المخصص لجميع أنواع العدادات أو قم بتنزيل تطبيق “كهربا خالص وفوري” من Google Play أو App Store.

قم بتمرير كارت شحن العداد على الخلفية الخلفية لهاتفك لقراءة البيانات.

اختر تفاصيل الاستهلاك للتحقق من الرصيد المتاح على العداد.

اختر خيار شحن العداد وأدخل المبلغ الذي ترغب في خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بطاقة الفيزا.

اضغط على “توجيه الدفع” مع وضع كارت الشحن على خلفية هاتفك.

قم بإدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

شحن عداد الكهرباء باستخدام بطاقة الفيزا

قم بتنزيل تطبيق “سهل” المخصص لشحن عداد الكهرباء بواسطة بطاقة الفيزا من Apple Store أو Google Play.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتمرير كارت شحن العداد على الخلفية لهاتفك لقراءة البيانات.

اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد المتاح على كارت شحن العداد.

اختر خيار شحن العداد وأدخل المبلغ الذي ترغب في خصمه من رصيد هاتفك المحمول أو بطاقة الفيزا ثم اضغط “توجيه الدفع”.

قم بإدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

كيفية استلاف رصيد لعداد الكهرباء

في حالة نفاد الرصيد وعدم توفر الخدمة في ساعات محددة يمكن للمشتركين استلاف الرصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، ويمكن القيام بهذه الخطوة بسهولة عن طريق وضع كارت الشحن في العداد وسحبه مرة أخرى حيث سيتم استعادة التيار لمدة 48 ساعة، ويتم خصم تكلفة الاستهلاك عند إعادة شحن العداد.