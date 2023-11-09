اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث نمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية من تسهيل عملية الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي في الفترة الأخيرة تم ذلك بعد دراسة حالات حوالي 400 أسرة والموافقة على طلباتهم بعد انتقائهم بعناية ودقة بناءً على الحالات الاجتماعية لكل منهم.

الرعاية الاجتماعية

يجب التأكيد على أن دعم الرعاية الاجتماعية لا يقتصر على فئة معينة من الأفراد ذوي الدخل المحدود فقط بل يشمل هذا الدعم مجموعة متنوعة من الفئات الاجتماعية فهو يشمل الأفراد ذوي الإعاقات الذين يحتاجون إلى دعم خاص وكذلك الأيتام الذين فقدوا معيلهم والسيدات اللواتي لا يمتلكن دخلاً خاصًا وخصوصًا الأرامل والمطلقات اللواتي يحتاجن إلى الدعم والمساعدة.

تعكس هذه الخطوة الإيجابية التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير الدعم الضروري للفئات الاجتماعية المحتاجة وتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع. إن توجيه الدعم إلى الأسر والأفراد ذوي الحاجات الخاصة يساهم في تعزيز رفاهيتهم وتحسين جودة حياتهم وهو جزء مهم من الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بشكل عام.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك الآن بسهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 عبر اتباع الخطوات التالية: