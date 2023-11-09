قيامة عثمان 135 هو واحد من أبرز الأعمال التركية التي حققت شهرة كبيرة في الوطن العربي وقد تميز بقصته الشيقة وأداء الممثلين المميز يعرض هذا المسلسل على عدة قنوات ناقلة في مناطق مختلفة من الوطن العربي مما يسهم في وصوله إلى أوسع جمهور ممكن.

قيامة عثمان

يتابع العديد من المشاهدين مسلسل قيامة عثمان الشيق والممتع ومع استمرار نجاحه تمت منح العديد من القنوات حقوق بثه في مناطق مختلفة من بين هذه القنوات المتميزة التي حصلت على حقوق بث مسلسل المؤسس عثمان يمكن ذكرها:

قناة اي تي في التركية

تعتبر قناة اي تي في واحدة من أبرز القنوات التركية التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان يذاع المسلسل على هذه القناة يوم الأربعاء من كل أسبوع مما يسمح للمشاهدين في تركيا بمتابعة الأحداث الجديدة بانتظام.

قناة الفجر الجزائر

في الجزائر تحظى قناة الفجر بحق بث مسلسل المؤسس عثمان يتم عرض المسلسل على هذه القناة يوم الخميس من كل أسبوع، مما يتيح للجمهور الجزائري فرصة متابعته بسهولة.

قناة اليرموك الأردن

في الأردن يمكن للمشاهدين مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك يتم عرض الحلقات يوم الخميس من كل أسبوع مما يسهم في جعل المسلسل متاحًا للجمهور الأردني

قناة دعوة الإسلامية

قناة دعوة الإسلامية تذاع في مناطق متعددة وقد نالت حق بث مسلسل المؤسس عثمان يُعرض المسلسل على هذه القناة يوم الخميس من كل أسبوع.

موعد عرض الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان

سيتم عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان في اليوم الأربعاء الموافق للثامن من نوفمبر 2023 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا ولأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدتها في هذا الوقت يمكنهم متابعة إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

سيتم تقديم الحلقة الجديدة للمشاهدين في هذا الموعد الزمني ليتمكنوا من متابعة تطورات القصة والأحداث الجديدة التي ستقدمها الحلقة يعتبر هذا الوقت ملائمًا للكثير من الجماهير والمشجعين للمسلسل لأنه يسمح لهم بمشاهدته دون الحاجة إلى التأخر حتى ساعات متأخرة من الليل.