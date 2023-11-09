مسلسل الطائر الرفراف مترجم الحلقة 45 مترجمة قصة عشق HD

طائر الرفراف مسلسل يعتبر واحدًا من الإنتاجات التلفزيونية الناجحة التي تحققت نسب مشاهدة عالية في مختلف الدول العربية وحتى في الدول الأجنبية مؤخرًا زاد الاهتمام بالعثور على حلقة المسلسل الحلقة 44 مترجمة إلى العربية على منصات مثل Dailymotion.

طائر الرفراف

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف على عدة قنوات فضائية مختلفة في مختلف الدول العربية مما يجعله متاحًا لجمهور واسع من المشاهدين بالإضافة إلى ذلك يتيح موقع قصة عشق الإلكتروني مشاهدة المسلسل بشكل أسبوعي ومترجمًا إلى اللغة العربية مما يجعله أكثر إمكانية للمشاهدين في مختلف الدول العربية وحتى الدول الأجنبية.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يتاح الآن لجميع المشاهدين الاستمتاع بمسلسل طائر الرفراف بشكل مجاني تمامًا من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية عبر استخدام تردداتها على الأقمار الصناعية المعنية إليكم الترددات والتفاصيل اللازمة للمشاهدة:

قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 10932.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي المستخدم: نايل سات.

قناة MBC4:

التردد: 10922.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي المستخدم: نايل سات.

قناة ستار تي في:

التردد: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي المستخدم: نايل سات.

باستخدام هذه الترددات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف بسهولة عبر جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بهم هذه القنوات توفر الفرصة لجميع المشاهدين في مختلف الدول العربية لمتابعة أحداث المسلسل بكل سهولة ومجانًا.