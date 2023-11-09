خطوات الحصول على تمويل التيسير 1445 بدون ضمانات واهم الشروط والمميزات

خطوات الحصول على تمويل التيسير 1445 حيث يشهد الطلب على برامج التمويل المتنوعة ارتفاعًا ملحوظًا داخل المملكة العربية السعودية يتنافس العديد من الشركات على تقديم برامج تمويل متميزة للأفراد والشركات من بين هذه البرامج، يأتي تمويل التيسير الذي يُقدمه شركة التيسير بترخيص رسمي يسمح لها بتقديم برامج تمويل متنوعة.

خطوات الحصول على تمويل التيسير 1445

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل التيسير لعام 1445 فإليك خطوات الحصول على تمويل التيسير 1445 التي يمكنك اتباعها:

ملء نموذج البيانات

يبدأ الأمر بملء نموذج بيانات بسيط حيث لا تتطلب الشركة الكثير من المعلومات الشخصية يجب عليك تقديم بياناتك الأساسية مثل رقم هويتك إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو رقم إقامتك إذا كنت مقيمًا في المملكة.

تقديم الوثائق المطلوبة

عادةً ما تتطلب الشركة بعض الوثائق الأساسية لتقديم التمويل من بين هذه الوثائق كشف حساب بنكي يعكس نشاط حسابك لآخر 3 أشهر، وخطاب موثق يثبت دخلك الشهري، وأي إثبات لعنوانك الوطني.

اجتياز الشروط المطلوبة

يجب عليك التحقق من استيفائك لجميع الشروط المطلوبة من قبل شركة التمويل عادةً ما تكون هذه الشروط تعتمد على عوامل مثل دخلك الشهري وتاريخ سداد الأقساط.

بمجرد توفر هذه الوثائق واستيفائك للشروط المطلوبة ستكون قد أنجزت جميع الخطوات اللازمة للحصول على تمويل التيسير بالقيمة التي تحددها وفقًا لاحتياجاتك وظروفك المالية هذا يسهل عليك الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه بسرعة وبسهولة.

شروط تمويل التيسير

لتنظيم عملية حصول المتقدمين على القروض سطرت الشركة مجموعة من الشروط البسيطة التي يجب توفرها للحصول على تمويل التيسير هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن التمويل يتم توجيهه إلى الأشخاص الذين يستحقونه بناءً على معايير معينة. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

الجنسية والإقامة

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل هذا يعني أنه يتعين على المتقدمين أن يكونوا مواطنين سعوديين أو مقيمين في المملكة.

العمر

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض على الأقل 19 عامًا هذا الشرط يضمن أن المتقدمين لديهم القدرة القانونية لتقديم طلب للحصول على التمويل.

الدخل الشهري

بالنسبة للمقيمين لا يجب أن يقل الراتب الشهري عن 7000 ريال سعودي بينما يجب على المواطنين أن يكون راتبهم الشهري على الأقل 3800 ريال سعودي هذا الشرط يهدف إلى ضمان قدرة المتقدم على سداد الأقساط.

مدة العمل

يجب أن تكون مدة عمل المتقدمين في القطاع الخاص على الأقل 6 أشهر أما العاملين في القطاع الحكومي فينبغي أن تكون مدة عملهم على الأقل 3 أشهر هذا الشرط يهدف إلى ضمان استقرار مصدر دخل المتقدم.