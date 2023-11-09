التسجيل في سند محمد بن سلمان يعتبر واحدًا من الخدمات الرائعة التي يقدمها ولي العهد حيث يسعى إلى تحقيق رؤية 2030 وتنمية البلاد يعتبر برنامج سند دعمًا قيمًا للأسر المقبلة على الزواج ويهدف إلى توفير الدعم اللازم لهم وتتميز هذه المبادرة بأنها تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود وأولئك الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت.

مبادرة سند محمد بن سلمان

تهدف مبادرة سند محمد بن سلمان إلى تقديم الدعم للشباب الذين يتطلعون للزواج ويواجهون صعوبات مالية يعمل البرنامج على توفير مساعدة مالية غير مستردة وهذا يعني أن الأموال التي تمنح للمستفيدين لا تحتاج إلى أن تعاد في وقت لاحق يتيح التسجيل في هذا البرنامج للشباب الحصول على الدعم الذي يحتاجونه لبدء حياة زوجية مستقرة.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنمية مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وبفضل جهود ولي العهد محمد بن سلمان تم إطلاق هذا البرنامج الذي يساهم بشكل كبير في دعم الشباب وتمكينهم من بداية حياة عائلية ناجحة.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

قامت الحكومة السعودية بإطلاق مبادرة سند بمبادرة من ولي العهد لدعم المواطنين الراغبين في الزواج وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 300 ألف مواطن حتى الآن يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه المبادرة من خلال اتباع التسجيل في سند محمد بن سلمان البسيطة للتسجيل في سند:

زيارة بوابة سند

يمكن للمواطنين بدء عملية التسجيل من خلال زيارة بوابة سند الرسمية على الإنترنت.

إنشاء حساب جديد

بعد دخول البوابة يجب على المستخدمين إنشاء حساب جديد يتطلب ذلك إدخال معلومات شخصية مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول

بعد إنشاء الحساب يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الجديدة.

دورة الوعي المالي

يتعين على المستخدمين اختيار دورة الوعي المالي واجتيازها كجزء من عملية التسجيل.

ملء نموذج التسجيل

بعد اجتياز دورة الوعي المالي، يجب على المستخدمين ملء نموذج التسجيل في سند بمعلوماتهم الشخصية والمالية.

الموافقة على شروط الدعم

يجب على المستخدمين قراءة والموافقة على شروط الدعم المقدمة من قبل سند.

إرسال الطلب

بمجرد ملء النموذج والموافقة على الشروط، يمكن للمستخدمين إرسال طلبهم للحصول على دعم سند.