فرصتك جاتلك لو معاك دبلوم حتى”.. وظائف بمرتبات تصل ل10 الاف جنيه+وكمان بونص وظائف في شركة الطيران روح للتقديم

وظائف شركة الطيران توفر شركة الطيران العربية العديد من الوظائف الخالية التي تشمل المضيفين والمضيفات، كما يتم القبول بهذه الوظائف بشهادة الثانوية العامة فهذه فرصة جيدة لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، ولكن تم التوضيح من خلال شركة الطيران عبر الموقع الرسمي لها الخاص بالتواصل الإجتماعي، بالإعلان من خلال عن الشروط التي يجب أن تتوفر عند الراغبين للتقديم بالوظيفة وسوف نوضح ذلك.

شروط وظائف شركة الطيران العربية

للتقديم على وظائف شركة الطيران العربية يجب أن تتبع الشروط الأتية:

يتاح باب التقديم للرجال والنساء كمل يتم القبول للعمر بداية من سن ال 21 وحتى ال 27 عاما، وتحديدا للمرشحين دون وجود الخبرة أما لطاقم مقصورة يقبل من عمر ال21 وحتى 33 عاما لذوي الخبرة، يشترط أن يكون الطول للسيدات 160 سم والرجال 168 سم، كما يوجد وظيفة الضيافة الجوية وخدمة العملاء لمن توجد لديهم الخبرة السابقة والحاصلين على رخصة الضيافة السارية يحق لهم التعيين فورا بالضيافة الجوية، أما المؤهل يشترط الحصول على شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة بالحد الأدنى، ويجب إجادة اللغة العربية والإنجليزية كما يجب أن يكون الوزن والطول يتناسبان مع بعضهم البعض، ويشترط عدم وجود تاتو أو رسومات بارزة أثناء لبس الزي الرسمي للشركة كما يتاح التقديم لحديثي التخرج أيضا.

التقديم على الوظائف بشركة الطيران والمستندات المطلوبة

يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة بشركة الطيران من خلال الدخول لموقع الشركة العربية للطيران، وإدخال حميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها بالكامل، إضافة إلى رفع جميع المستندات المطلوبة والموافقة على الشروط المحددة، وإرسال الطلب وإنتظار الرد من الشركة بالقبول أو الرفض.

أما المستندات المطلوبة تكون كالأتي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول كما يجب أن يتوافر صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر وحديثة، وتقديم ما يثبت السيرة الذاتية وطابع الشهيد دمغة تقديم المؤهل الدراسي الحاصل عليه وإثبات الإنتهاء من الخدمة العسكرية أو ما يثبت المعافاة من الخدمة العسكرية، إضافة إلى تقديم 2 صورة شخصية مقاس 6 في 4 وصورة من إجازة الطيران بشرط أن تكون سارية كما يشترط أن تقوم بدفع جميع المصروفات بقيمة 100 جنيه وتقديم إيصال الدفع.