“موت وخراب ديار”.. مفيش حاجة عارفة توقفة الدولار يلامس 50 جنيه بالسوق السودا.. والسبب مفاجأة التفاصيل

سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم لقى حالة من الاستقرار الملحوظ بداية التعاملات وذلك تزامناً مع البنوك المصرية، وبذلك يحافظ سعر الدولار في مصر على أسعاره، وتم تطبيق هذا القرار تزامناً مع قرار البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة مجدداً على التوالي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار وقد سجل 30.75 جنيه لعملية الشراء و سجل 30.85 جنيه للبيع، وفي بنك الـ CIB قد سجل 30.85 جنيه للشراء و للبيع قد سجل حوالي 30.95 جنيه، وقد سجل الدولار اليوم في بنك قطر الدولي للشراء سعر 30.85 جنيه، وللبيع سجل 30.95 جنيه، وسعر الدولار ببنك الـ HSBS قد سجل حالة من الاستقرار أيضاً بالنسبة للبيع 30.95 جنيه، وبالنسبة للشراء سجل 30.85 جنيه، وسجل سعر الدولار ببنك الإسكندرية بالنسبة لسعر الشراء 30.85 جنيه، ولسعر البيع فقد سجل 30.95 جنيه، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار بالمصرف المتحد فقد سجل سعر البيع حوالي 30.95 جنيه، وسعر الشراء قد سجل حوالي 30.85 جنيه، ويذكر أن سعر الدولار قد بلغ نحو 30.75 بالنسبة للشراء، وبالنسبة للبيع فقد وصل إلى ما يقارب نحو 30.95 جنيه.

أسباب تغيير سعر الدولار بالسوق السوداء

يشهر سعر الدولار تأثراً كبيراً نتيجة عوامل متعددة ومن بينها التالي؛ الاتزان بين العرض والطلب يعد واحد من أهم العوامل المؤِثرة في سعر الدولار بالسوق السوداء، فالطلب على الدولار عندما يكون أكثر من العرض، فسعره يشهد حالة من الزيادة الملحوظة، فهذا قد يكون ناتجاً عن مجموعة من العوامل بما فيها حاجات التجارة الدولية والاقتصاد الداخلي، والاقتصاد العام يلعب دوراً هاماً في تغيرات سعر الدولار وإذا وجد عجز بالميزانية الحكومية أو حدوث أي تدهور بالاقتصاد، فقد يزيد الإقبال بالطلب على الدولار بشكل كبير ومن ثم يشهد ارتفاع بالسوق السوداء، وبذلك فإن هذه العوامل تؤثر على سعر الدولار بالسوق السوداء، وهذا من شأنه يعطي سبب واضح على التقلبات التي يشهدها سعر الدولار وأي قرار مالي طبقاً للوضع الراهن.