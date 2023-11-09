كيفية التقديم على تمويل الراجحي 1445 الذي يعتبر واحدًا من أبرز الخيارات المالية التي يمكن للأفراد السعوديين الاستفادة منها للحصول على التمويل الشخصي أو القروض التي تدعم مختلف جوانب حياتهم إلا أن هناك شروط ومتطلبات يجب توفرها للتمكن من الحصول على هذا التمويل والقروض من تمويل الراجحي.

شروط التقديم على تمويل الراجحي 1445

كيفية التقديم على تمويل الراجحي 1445 حيث أن أدناه نلقي نظرة على أهم هذه الشروط والخطوات اللازمة للتقديم على التمويل من تمويل الراجحي بنجاح:

الجنسية السعودية

يجب أن يكون المتقدم للتمويل من مواطني المملكة العربية السعودية.

العمر

يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل 21 عامًا أو أكثر.

الدخل الشهري

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت ومنتظم.

التوظيف

يتوجب على المتقدم أن يكون موظفًا في جهة حكومية أو شركة خاصة معترف بها.

القدرة على السداد

يجب على المتقدم أن يمتلك القدرة على سداد الأقساط بنظام منتظم.

المستندات المطلوبة

يتعين على المتقدم تقديم مستندات مثل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة راتب وكشف حساب بنكي.

التقديم الإلكتروني

يمكن للمتقدمين التقديم على التمويل من تمويل الراجحي عبر الإنترنت من خلال موقع البنك الرسمي.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي 1445

يوفر مصرف الراجحي فرصة سهلة وميسرة للأفراد السعوديين والمقيمين في المملكة للحصول على التمويل والقروض الشخصية دون تعقيدات كبيرة. يمكنك الآن التقديم على قرض من مصرف الراجحي من خلال اتباع هذه الخطوات الإلكترونية البسيطة الموضحة أدناه:

زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي

يجب عليك البدء بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي على الإنترنت.

ملء البيانات الشخصية

عند دخولك إلى الموقع ستحتاج إلى ملء بياناتك الشخصية مثل الاسم والعنوان الوطني وأي معلومات أخرى مطلوبة.

تحديد الجنسية

سيطلب منك تحديد جنسيتك سواء كنت مواطنًا سعوديًا أم مقيمًا.

اختيار نوع التمويل

اختر نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه سواء كان ذلك قرضًا شخصيًا أو غيره من خيارات التمويل المتاحة.

رفع المستندات المطلوبة

يجب عليك جمع وتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها على الموقع وقد تشمل هذه المستندات بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الراتب وأي مستندات أخرى مطلوبة.

إرسال الطلب

بمجرد ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة قم بإرسال طلبك عبر الموقع.

انتظار الرد

ستتلقى إشعارًا بعد تقديم الطلب ويمكنك انتظار الرد على طلبك من مصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.