موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر الدفعة 72 حيث تتجه المملكة العربية السعودية دائمًا نحو تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود ومن بين البرامج الاجتماعية التي تسعى الحكومة السعودية لتنفيذها بشكل دوري ومستدام هو برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر والأفراد المستحقين.

حساب المواطن

إذا كنت تتساءل عن موعد صرف دفعة نوفمبر لبرنامج حساب المواطن في المملكة السعودية يجب أن تعلم أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير هذه الدفعة في وقت مناسب للمستفيدين الرسمية ومنصة حساب المواطن الإلكترونية.

من الجدير بالذكر أن شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن تتضمن عدة عوامل تحدد مدى استحقاق الأسرة أو الفرد للدعم المالي وتشمل هذه الشروط الجنسية (يجب أن يكون المستفيد مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا داخل المملكة) والعمر (يجب أن يكون المستفيد بالغًا) والدخل (يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة أو الفرد داخل الحدود المحددة) ومدة الإقامة في المملكة.

موعد صرف حساب المواطن دفعة نوفمبر

تعتبر المملكة السعودية من بين الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم الدعم الاجتماعي لمواطنيها ومن بين البرامج الاجتماعية التي تسعى الحكومة السعودية لتنفيذها بشكل دوري ومنتظم هو برنامج حساب المواطن يصرف دعم حساب المواطن للمستحقين في مواعيد ثابتة ومحددة مسبقًا كل شهر.

موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر الدفعة 72 يوم 10 من كل شهر ميلادي ومن المهم ملاحظة أن يوم 10 من كل شهر قد يتزامن مع أيام عطلة رسمية أو عطلات نهاية الأسبوع مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الصرف إلى يوم سابق منه على سبيل المثال إذا كان يوم 10 من الشهر يوم جمعة (عطلة رسمية في السعودية) فقد يتم صرف الدعم في يوم 9 من الشهر.

من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بشهر نوفمبر يوم 9 من نوفمبر 2023 وهذا التغيير البسيط في موعد الصرف تم الإعلان عنه من خلال خدمة المستفيدين عبر تويتر يهدف ذلك إلى تسهيل عملية صرف الدعم للمستحقين وضمان وصولهم إلى الدعم في وقته المحدد.