شقق وأراضي مساحات مختلفة.. مشروعات الإسكان المتاحة للحجز+ حجز شقق وزارة الإسكان//موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكتروني2023

مشروعات الإسكان المتاحة للحجز سنتعرف عليها حتى يستطيع من يرغبون في الحجز التقدم عليها بعد استيفائهم للشروط المحددة للتقديم عليها، حيث تتاح هذه المشروعات إلى المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة حتى يكون لدى كل واحد منهم شقة سكنية خاصة بهم بدلًا من تأجير واحدة وبسعر مناسب لدخولهم كذلك.

مشروعات الإسكان المتاحة للحجز

مشروعات الإسكان المتاحة للحجز، تم تحديد مشروعات الإسكان المتاحة للحجز ويشمل الطرح الأول الخاص بوزارة الإسكان ما يزيد عن ٢٢ ألف وحدة بخمسة مدن جديدة كما يلي:

سكن مصر.

جنة مصر.

دار مصر.

الإسكان المتميز ساحلي الطابع.

قطامية جاردنز.

وسيتم تخصيص الشقق بنظام حجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويكون هذا بعد التقديم على الشقق الخاصة بالإسكان، وقد أوضحت الوزارة كذلك الشروط الخاصة بالطرح وكيفية الحجز والأسعار والمساحات وكيفية السداد وسيكون كل هذا متاحًا عبر الموقع الخاص بالوزارة.

حجز شقق وزارة الإسكان

يمكن للمواطنين الآن التقديم على الشقق الخاصة بالإسكان من خلال الموقع التابع لبنك الاسكان والتعمير باتباع الخطوات التالية: