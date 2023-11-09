“حمل الآن” تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023 الجديد ومتع أطفالك بالأناشيد وعلمهم تعاليم الدين الحنيف

واحدة من الترددات الأكثر بحثًا بين عدد كبير من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء العربي هي قناة طيور الجنة، حيث البحث قائم في كل وقت عن تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023، وذلك من قبل الآباء الذين يرغبون في تعليم أولادهم الكثير من النصائح ولكن بشكل غير مباشر، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن ضبط التردد، كونوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023

قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتوى متميز للأطفال من عمر يوم وحتى عمر 18 سنة ويمكن أكثر من ذلك السن، حيث مناسبة للجميع بسبب محتواها المميز، والذي عبارة عن أناشيد وأغاني ظاهرة للأطفال ولكنها تحمل في طياتها نصائح قيمة وتعاليم للدين الإسلامي الحنيف، وبالتالي تكون استجابة الأطفال أكبر بكثير من أمر الطفل بالقيام بأمر ما، ويثُبتها أولياء الأمور والأمهات من أجل إلهاء أولادهم والتمتع بمشاهدة بعض المحتوى وهو مطمئنين، وذلك للمحتوى المتميز للقناة والذي لا يتخالف مع تعاليم الدين الحنيف، ويأتي تردد القناة وفقًا للإحداثيات التالية:

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 11274.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل التصحيح برقم 3/4.

اتجاه الاستقطاب هو ناحية الأفقي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023

قناة طيور الجنة متوفر ترددها الآن على النايل سات، ويمكن الضبط من خلال سير المشاهد على بعض الخطوات، وذلك على النحو التالي: