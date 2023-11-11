الأسعار راكبها عفاريت.. ارتفاع سعر البيض+ سعر الفراخ اليوم//رغم توافر الأعلاف وانخفاض الدواجن

ارتفاع سعر البيض من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من المواطنين حاليًا؛ حيث يزداد سعره كل يوم عن الآخر مع زيادة العديد من السلع الأخرى، وهو ما سبب غضب الكثير من المواطنين الذين يريدون من الحكومة التحرك لوضع حد لهذا الارتفاع كي يتمكنوا من شراء كل احتياجاتهم بسعر مخفض بدلًا من هذه الزيادة الكبيرة.

ارتفاع سعر البيض

ارتفاع سعر البيض، قال الرئيس الخاص بشعبة الدواجن عبدالعزيز السيد بأن ارتفاع سعر البيض في الفترة الحالية بسبب ما يواجهه المزارعين من مشاكل عديدة، حيث خرج الكثير منهم من المنظومة وهو ما ترتب عليه حدوث تحرك بالأسعار، وقد لفت بأن الشعبة تبحث حاليًا عن المشكلات التي يواجهها المربيين لإيجاد حلول صارمة كي تعود الأسعار إلى طبيعتها.

سعر البيض اليوم للمستهلك

مع ارتفاع أسعار البيض بشكل يومي يبحث المواطنين يوميًا عن أسعاره، ونستعرض فيما يلي السعر الذي وصل إليه خلال اليوم وهو:

وصل سعر البيض الأبيض إلى ١٢٣ جنيه اليوم للكرتونة.

وصل سعر البيض الأحمر إلى ١٢٥ جنيه اليوم للكرتونة.

وصل سعر البيض البلدي إلى ١٤٧ جنيه اليوم للكرتونة.

سعر الفراخ اليوم

مع ارتفاع وتقلب أسعار الفراخ كذلك يبحث الكثير من المواطنين عن سعرها بشكل يومي، وفيما يلي نعرض اسعارها اليوم والتي جاءت على النحو التالي: