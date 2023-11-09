الان.. عرض نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث في العراق

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتائج الثالث متوسط الدور الثالث في محافظات العراق، وهم في حالة من القلق والخوف، حيث إن هذا الإنتظار جاء بعد إنهاء جميع الإمتحانات التي تم عقدها أمام كافة الطلبة، والعمل على دخول أوراق الإمتحانات إلى مرحلة التصحيح، إضافة إلى كون النتيجة تمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الطلاب في المحافظات، ولهذا فمن المتوقع أن تقوم الوزارة بإعلانها في أقرب وقت.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط سيتم الإعلان عنها في اقرب وقت، خاصة مع قرب الانتهاء من ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، التي لم يتبق فيه سوى أقل من محافظتين على أن يتم البت مباشرة في إعلان نتائج جميع المحافظات الذي خاضت الإمتحانات، وعليه فيمكن لجميع الطلبة الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا.

إعلان نتائج الثالث متوسط

أشارت وزارة التربية العراقية كذلك، أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء بعض التغيرات التي تُحافظ على مصلحة كل طالب وطالبة، ومن بينها عقد دور ثالث للإمتحانات لجميع الصفوف الدراسية، من أجل تحسين مستوى كل طالب في هذه المرحلة، وحتى يكون أمامه فرصة للتقديم إلى المرحلة الجديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه، مع العلم أن الوزارة حريصة على الصالح العام للطالب وولي الأمر، لهذا فيجب على الجميع الإستعداد للحصول على نتائجهم في أقرب وقت.