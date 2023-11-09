“القطه الآن” تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 El Fajr TV الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 اليوم

تُعد الفجر الجزائرية واحدة من القنوات المميزة التي لها جمهور عريض من كل أنحاء العالم العربي، ويبحث الكثيرون اليوم تحديدًا عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2023، من أجل مشاهدة مسلسل قيامة عثمان، والذي هو واحدًا من أشهر المسلسلات التاريخية والتي تتميز القناة بعرضه للمواطنين والمواطنات على شاشتها، فدعونا نرفع لكم تردد القناة الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 على الأقمار الصناعية

تمتلك قناة الفجر شعبية كبيرة نظرًا للمحتوى المتميز التي تقوم ببثه على شاشتها، فضلًا عن أن جودة المحتوى بأعلى جودة وبالتالي تُرضي جميع المشاهدين، حيث الصوت والصورة واضحين للغاية ويمكن الاستمتاع بأي محتوى تعرضه القناة على شاشتها، وليس مسلسل قيامة عثمان فقط، وتأتي الإحداثيات على الأقمار الصناعية على النحو التالي:

نايل سات

التردد 10796.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

جودة القناة hd.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عرب سات

التردد 10796.

الاستقطاب عمودي.

الجودة hd.

معامل الترميز 27500.

معامل الخطأ هو 5/6.

ياه سات

التردد 12130.

الاستقطاب ناحية الأفقي.

الجودة hd.

معامل الترميز هو 27500.

معامل الخطأ 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من ضبط تردد القناة الجديد ومتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 اليوم، حيث مقرر نزولها اليوم مترجمة بالعربية:

انقر على زر القائمة الموجود بالريموت.

حدد طريقة التركيب وهي التركيب اليدوي، ثم بعدها أضف القمر الصناعي.

حدد القمر الصناعي عرب سات أو ياه سات أو نايل سات.

أضف بعدها الإحداثيات الخاصة بالقناة على القمر.

تتمكن بعد ذلك من مشاهدة أي مسلسل تعرضه القناة.

ومقرر عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 الجديدة اليوم على القناة.