مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 على قناة الفجر الجزائرية الشيخ يونس إيمرة يتدخل في اللحظة الأخيرة

ينتظر الكثير من محبي مسلسل قيامة عثمان بدء الحلقة 135 والذي سيتم عرضها مساء اليوم على قناة الفجر الجزائرية حيث انتهت شاشة قناه أي تي في التركية من عرض المسلسل مساء أمس الثلاثاء، يذكر أن مسلسل قيامة عثمان يحقق أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية نظر للأحداث الشيقة التي يسردها المسلسل.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

وتناول مسلسل قيامة عثمان حياة عثمان بن أرطغرل والذي قام بتأسيس الدولة العثمانية وهو مسلسل تاريخي تركي في الأصل ويعرض شيء من التفصيل كافه الأحداث التي سبقت تاسيس الدولة العثمانية ويوضح كافة الصراعات التي خاضها عثمان مع الصليبيين والروم والمغول بالإضافة إلى سرده للصراعات التي واجهها عثمان داخل قبيلته، وتدور أحداث المسلسل بداية من تولي عثمان قيادة القبيلة بعد وفاة والده أرطغرل بن سليمان شاه، كما تكشف أحداث المسلسل والتي تدور في القرن الثالث عشر ميلادي وبالتحديد في منطقة الأناضول والتي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة المغول وحكم الامبراطوريه البيزنطية، كما يعرض المسلسل التحديات الكبيرة التي يواجهها عثمان أثناء تأسيسه لدولته وكم الهجمات التي سيتعرض لها من قبل الروم والصليبيين والتحديات التي تواجهه من معارضة أبناء قبيلته له وبالأخص عمه دوندار.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل مساء اليوم الخميس بعد عرضه على قناة اي تي في التركية مساء أمس الأربعاء، وجاء تردد قناة الفجر الجزائرية كالتالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 5000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.