اعلان كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 استخراج جميع المستفيدين من الوجبة الأخيرة

صدرت مؤخرًا جميع الكشوفات التي تشمل الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن هذه الرعاية تمثل أهمية لشريحة كبيرة من المواطنين، بما يسمح لهم في الحصول على المنحة المقدرة، كما أنها تُساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء الاقتصادي والاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها لدعم الأفراد والأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين في محافظات العراق، على أن يتم اختيار ما هو منطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم أو المنحة المقدرة، إضافة إلى أن حكومة العراق توفر جميع سُبل الدعم الذي يحتاج إليه العديد من المواطنين والأشخاص أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والغير قادرين على العمل، وغيرها من الفئات الأقل دخلاً.

استعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

من السهل القيام بإستخراج جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-