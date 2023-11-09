عاجل “مصدر مسؤول عراقي” يُعلن عن حقيقة وفاة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي اليوم

نشرت الكثير من الصفحات العراقية بشأن “حقيقة وفاة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي”، وزاد حزن الكثير من الشعب العراقي على هذا الخبر، لذلك إليكم بالتفصيل الكثير من الحقائق حول هذا الأمر لذلك تابعوا معنا المقال التالي.

حقيقة وفاة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي

تم نشر بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر” بشأن وفاة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وذلك بعد أن تم إصابته بجلطة دماغية في الأمس الموافق 8 من نوفمبر 2023، لكن ما تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية ما هي إلا شائعات فقط لا يمكن أن نقوم بتصديقها على الإطلاق.

وجاء هذا الخبر كما هو موضح لكم في الصورة التالية:

بعد أن قمنا بعمل الإجراءات اللازمة من أجل الحصول على الخبر، نود أن نحذركم تحذير كافي بعدم تصديق أي معلومات ليس لها أساس من الصحة، مع العلم بأن سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الصفحات التي تعلن عن وفاة هذه الشخصيات الهامة في جمهورية العراق.

إصابة نوري المالكي بجلطة دماغية

تمت إصابة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بهذه الجلطة ولكن لا يوجد أي أنباء عن وفاته على الإطلاق، أي أن يكون الكثير من الأشخاص التي تنشر هذه الشائعات تود فقط أن تفسد وتنشر الاستغلال بين الناس وبعضها، ولكن تم التعامل بشكل حاسم مع هؤلاء وأخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاههم بشكل كامل، وفي النهاية في حالة حدوث اي أخبار جديدة سوف يتم إخباركم بها عبر موقعنا البديل الإخباري.