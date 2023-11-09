HERE LINK “الاستعلام عن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين بالعراق 2023” بالرقم الامتحاني والاسماء

الاستعلام عن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين بالعراق 2023 في عالم التعليم الذي يتطور بسرعة، يعد الحصول على مقعد في مدرسة متميزة أو كلية هو حلم لكثير من الطلاب في العراق تعتبر مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنجليزية من بين أفضل المؤسسات التعليمية في البلاد، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول الطلاب في هذه المؤسسات.

الاستعلام عن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين بالعراق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عن نتائج قبول الطلاب الذين تخرجوا من مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2023، وتم قبول 1811 طالبا، وهو ما يمثل 15% من مقاعد القبول المركزي للعام الدراسي 2024/2023. ومن بين هؤلاء الطلاب، تم قبول 1278 طالبا في كليات المجموعة الطبية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين بالعراق

للاستعلام عن نتائج قبول خريجي مدارس المتميزين بالعراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية. ابحث عن أيقونة “نتائج مدارس المتفوقين”. أدخل رقم امتحانك في الحقل المخصص. اضغط على الاستعلام لمعرفة النتيجة.

هل يمكن تأخير التسجيل بعد انتهاء فترة التسجيل؟

في الغالب، يتعذر تأجيل فترة التسجيل بعد انتهائها ولكن في بعض الظروف الخاصة، قد تقرر الهيئات المسؤولة تمديد فترة التسجيل، لذا ينصح دائمًا بالتواصل مع الهيئة المعنية للحصول على المعلومات الأكثر حداثة ودقة.