“أسمك هنــا” رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf عموم المحافظات بالعراق 2023
يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكان ذلك بعد إعلان وزارة الشؤون والعمل الاجتماعية عن اسماء المقبولين بالرعاية عبر الموقع الرسمي لها من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة والتي قامت الوزارة بإنشائها للتسهيل على جميع المواطنين معرفة اسماء المشمولين في الرعاية وتم توفير ايضا برامج الرعاية من الحكومة العراقية لتخفيف الحمل على المواطنين عن طريق تسهيل مبلغ مالي حتى يستطيعوا أن يقضوا حاجتهم من خلاله ويهدف هذا البرنامج طبقة معينة مستحقة من الشعب ويمكنكم معرفة رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال هذا المقال تابعوا معي.
رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بعد فحص أكثر من 300 ألف طلب تم تقديمة من خلال زيارة ميدانية للأسر يمكنكم معرفة رابط تحميل أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية و خطوات الاستعلام عنها من خلال النقاط التالية:
- قم اولا بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابط.
- انقر على قائمة الخدمات الالكترونية المتاحة الظاهرة أمامك.
- اختر ايقونة الرعاية الاجتماعية وقم بتحديد الوجبة التي تريد التقديم بها.
- قم بتسجيل الرقم الهوية والبطاقة الذكية الخاص بك بشكل صحيح.
- انقر على ايقونة استعلام الظاهرة أمامك.
- واخيرا قم بالنقر على تنزيل الأسماء يشكل pdf.
- وسيظهر امامك الان جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تم قبولهم في الوجبة الجديدة يمكنك البحث عن اسمك بينهم.