رسميًا “بداية امتحانات نصف العام في العراق 2024” والخطة الزمنية للفصول الدراسية بالتفصيل

بداية امتحانات نصف العام في العراق 2024 مع بداية العام الجديد يبدأ الطلاب في العراق تحضيراتهم لامتحانات نصف العام. هذه الامتحانات، التي تعد بمثابة مؤشر على التقدم الأكاديمي للطلاب، تحظى بأهمية كبيرة وستبدأ امتحانات نصف العام في يوم محدد وستستمر لعدة أيام، لذا في هذا المقال سنناقش تفاصيل الجدول الزمني لهذه الامتحانات، وكيف يمكن للطلاب الاستعداد بشكل فعال لها.

بداية امتحانات نصف العام في العراق

في العراق تعتبر الامتحانات نقطة هامة في حياة الطلاب وستبدأ امتحانات نصف السنة في يوم الأربعاء الموافق 25 يناير وستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 31 يناير، أما بالنسبة لطلاب الثانوية فستبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 21 يناير وستستمر حتى يوم الاثنين الموافق 31 يناير.

جدول العام الدراسي في العراق 2023

تم تحديد الجدول الزمني للعام الدراسي بعناية لضمان تقدم الطلاب الأكاديمي للعام الدراسي 2023-2024 حيث ببدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى 8 يونيو 2024، هذا يشمل جميع المراحل التعليمية، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

بالنسبة للامتحانات، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 22 يناير 2023 وتنتهي في 4 فبراير 2023. وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 11 يونيو 2023 وتنتهي في 1 يوليو 2023.

وأخيرا، ستكون هناك فترة راحة للطلاب في منتصف العام الدراسي، تبدأ من 27 يناير 2024 وتستمر حتى 9 فبراير 2024. هذه الفترة تمنح الطلاب الوقت الكافي للاسترخاء والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

حقيقة تأجيل الامتحانات في العراق 2024

لا يوجد أي أخبار تتعلق بتأجيل أو تعطيل الدراسة او الامتحانات في جمهورية العراق على الإطلاق، مع العلم أن كل ما هو متداول ما هو إلا شائعات فقط.