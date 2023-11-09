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“الخطوات موضحة بالصور” طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2023
يقوم العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث ان زيادة تصل الى 15% لجميع المستحقين من المعاش حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة عن شهر اكتوبر يوم 15 أكتوبر 2023 ويتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة تابعوا معي.
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة
يمكنكم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي فقط من خلال خاصية عمل استعلام عن المعاش لجميع المواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة
يمكن لجميع المواطنين التقديم في برنامج تكافل وكرامه ولكن يجب توفر عدة أوراق موضح في النقاط التالية:
- صوره بطاقه الرقم القومي للمتقدم يكون مدون فيها عنوان السكن الحالي.
- صور شهادات ميلاد لكل فرد في الأسرة وبطاقات لمن هم فوق 16 عام.
- صوره قسيمه زواج او طلاق.
- يجب على الأرامل إحضار صورة شهادة وفاة الزوج.
- يجب إحضار صورة من بطاقة التموين العائلى.
- احضار بيان قيد مدرسي للاطفال الاكبر من ست سنوات الى 18 سنة.
- في حاله الاعاقه المرض المزمن يجب إحضار مستند الإعاقة من اللجان الطبية المتخصصة في ذلك.
- يجب إحضار صوره شهاده الهجرة أو ما يدل على الانفصال للمطلقات.
- بالنسبة للأيتام فيجب عليهم إحضار سورة قرار الوصاية.
- في حالات السجن للام او الاب يجب إحضار صورة شهاده من السجن.