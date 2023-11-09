رضا حجازي ينشر موعد بداية امتحانات نصف العام 2023-2024 “جميع الصفوف الدراسية”

بداية امتحانات نصف العام 2023 انتهى طلاب صفوف النقل من مرحلة امتحانات شهر أكتوبر 2023، والتي تعد البداية الرسمية للعام الدراسي 2023-2024، هذه الاختبارات هي الأولى من بين سلسلة من ثلاث امتحانات شهرية يخضع لها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.

بداية امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024، حيث ستنطلق الاختبارات يوم الأحد 14 يناير 2024، وذلك وفق الخريطة الزمنية المحددة لهذا العام الدراسي، وسيتم الإعلان عن جداول الامتحانات لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، من قبل كل مديرية تعليمية في المحافظة، كما أوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في المدارس التي تقدم التعليم الفني ستبدأ في 9 يناير 2024، وستشمل امتحانات الجدارات الأساسية لهذه الصفوف.

موعد امتحانات الترم الأول

باقتراب نهاية الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول محدد للأحداث الرئيسية في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024، وتمتد لمدة أسبوعين، حتى تنتهي في 8 فبراير 2024.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، ويستمر حتى 6 يونيو 2024، كما حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتي ستكون يوم 25 مايو 2024، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.