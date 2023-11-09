المرور : اخر موعد لتسجيل الدراجات بالعراق وعواقب التأخير في التسجيل!! .. اعرف التفاصيل

اخر موعد لتسجيل الدراجات بالعراق 2023 في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في العراق، تأتي قرارات الحكومة الجديدة لتنظيم الحياة اليومية للمواطنين، ومن بين هذه القرارات يأتي قرار تسجيل الدراجات النارية بكافة أنواعها، هذا القرار الذي يهدف إلى تحسين الأمان والنظام في الشوارع، يتطلب من جميع مالكي الدراجات النارية التسجيل في الوقت المحدد، وفي هذا المقال، سنناقش تفاصيل هذا القرار، بما في ذلك الجدول الزمني للتسجيل، والعواقب المحتملة لعدم الالتزام.

اخر موعد لتسجيل الدراجات بالعراق

باتفاق مع مديرية المرور العامة ووفقًا لتصريحات العميد زياد القيسي، مدير العلاقات والإعلام، تم تحديد آخر موعد لتسجيل الدراجات في نهاية هذا الشهر، وأكد القيسي على ضرورة أن يقوم أصحاب الدراجات النارية الغير مسجلة بالتوجه إلى دوائر المرور لإكمال عملية التسجيل في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحاسبة على الدراجات المسجلة ستبدأ في الأول من كانون الأول المقبل، مع التأكيد على أن الدراجات المخالفة ستخضع لعمليات مصادرة فورية، يأتي هذا الإعلان في سياق الحفاظ على السلامة العامة وضمان التزام مالكي الدراجات بالقوانين المرورية.

ما هي العواقب المحتملة لعدم التسجيل؟

في حالة عدم التسجيل، ستحال الدراجات النارية المخالفة للتعليمات والغير مسجلة إلى الهيئة العامة للجمارك هذا يعني أن الدراجة النارية قد تصادر وُباع في مزاد علني، بالإضافة إلى ذلك قد يتعرض أصحاب الدراجات النارية غير المسجلة للغرامات المالية أو العقوبات القانونية الأخرىـ لذا من الأفضل دائمًا التأكد من التسجيل في الوقت المناسب لتجنب هذه العواقب.