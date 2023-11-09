جدول زيادة رواتب الموظفين شهر نوفمبر  الجاري “أحسب معاشك بالتفصيل هتقبضه كام”!

زيادة رواتب الموظفين شهر نوفمبر 2023 ينتظر العاملون في الجهات الحكومية بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث من المتوقع أن يبدأ الصرف في آخر 10 أيام من الشهر، يأتي هذا الترقب بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر، ويعتبر هذا الإجراء إشارة إيجابية نحو دعم القطاع الحكومي وتحسين أوضاع موظفيه.

زيادة رواتب الموظفين شهر نوفمبر

أفادت وزارة المالية في بيان سابق بتفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وديسمبر 2023، حيث أكدت الوزارة أنه من المقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر في الـ 23 من الشهر الجاري، مع صرف المتأخرات في الأيام 7، 10، 11 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، كما دعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مع التأكيد على توفر المرتبات في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2023

تم تعديل الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2023 وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، حيث ينص القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يُعتبر الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر الذي تم تحديده في المادة الأولى من القرار.

عند حساب هذا الفرق، يتم احتساب أي مكافآت أو بدلات أو مزايا تقديمية يتم صرفها للموظفين، بما في ذلك المكافآت العامة أو الجماعية التي تصرف بشكل دوري أو شهري، بغض النظر عن مصدر التمويل ويحسب متوسط هذه المكافآت الشهرية بالجنيه في أول أكتوبر 2023.

لا يتم احتساب حوافز جذب العمالة، والحوافز التعويضية، والحوافز الإضافية المقررة بموجب القوانين السابقة أثناء حساب الفرق المشار إليه، ويتم صرف هذه المكافآت والحوافز والبدلات وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لها.