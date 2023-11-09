ظهرت الآن.. نتائجنا توضح لينك تنزيل pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث لعام 2023، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات يوم 2 نوفمبر الماضي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال موقع نتائجنا.

لينك تنزيل pdf نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو موقع نتائجنا.

2. اختيار النتيجة المراد البحث عنها، وهي في هذه الحالة الصف الثالث المتوسط الدور الثالث.

3. اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.

4. تحميل كشوفات جميع النتائج.

5. البحث عن اسم الطالب في الكشوف.

وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث، في خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن الحصول عليها بصيغة pdf من خلال تحميلها بالكامل على حسب المحافظة المراد معرفة نتيجتها.

تؤكد وزارة التربية والتعليم العراقية، أنها تعمل على توفير كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان حصول الطلاب على نتائجهم في أسرع وقت ممكن.

نتائج ثالث متوسط دور ثالث العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الخطوات اللازمة للحصول على النتائج هي كالتالي:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

2. الدخول إلى موقع نتائجنا.

3. إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

4. كتابة جميع البيانات المطلوبة.

5. اختيار الصف والدور.

6. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

وأكدت الوزارة أن النتائج سيتم رفعها بصيغة PDF على الموقع الإلكتروني.

تعتبر نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول والثاني للحصول على الشهادة، وأعرب الطلاب عن فرحتهم الكبيرة بقرب الإعلان عن النتائج، متمنين النجاح والتفوق.