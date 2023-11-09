“نزلت هنــا” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 العراق بجميع المحافظات
يقوم العديد من الناس بالبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة عام 2023 حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتصريح أنها على وشك الانتهاء من التجهيز لقوائم اسماء الرعاية في الوجبة الأخيرة وقالت انه سوف يتم إرسال هذه القوائم الى اللجان الخاصة بالتنظيم حتى يتم التحقق من تأهيلهم حيث انه تم تقديم أكثر من 300 ألف مواطن للحصول على الرعاية ومن المتوقع أن يبدأ توزيع الدعم الاسماء المشمولين يوم 21 من شهر أكتوبر عام 2023 ولمعرفة المزيد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 تابعوا معي هذا المقال.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023
يمكنكم معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عن طريق الدخول الى الرابط التي تم تحديده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوزارة واتباع عدة خطوات لمعرفة هذه الخطوات من خلال النقاط التالية:
- اولا بالدخول الى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال هذا الرابط.
- توجه بعد ذلك إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.
- ستجد أمام خيار كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 قم بالنقر عليه.
- حتى يتم الحصول على التفاصيل قم باختيار كشوفات الوجبة الأخيرة pdf.
- سوف تظهر امامك قائمة اختر منها الدفعة الخامسة حتى تتمكن من مشاهدة الاسماء.
- اكتب البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- واخيرا اضغط على زر استعلام حتى يتم التعرف على النتائج.