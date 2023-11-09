أضبطها الآن بأسهل الخطوات “تردد قناة طيور الجنة الجديد” TOYOUR EL-JANAH 2023

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد حيث يستمتع الأطفال بالإجازات بمشاهدتهم لقناة طيور الجنة حيث انها من احدى القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى للأطفال منذ عام 2008 حيث تتواجد قناة طيور الجنة بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وازدادت شهرة القناة في الفترة الأخيرة لتقديمها محتوى هادف للأطفال عن طريق اغاني بها مختلف من النصائح يرددها الأطفال بشكل كبير ويمكنكم معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعرض قناة طيور الجنة محتواها الشيق للأطفال بجميع مراحلهم العمرية من حيث الاغاني والبرامج التي تقدم من قبل أطفال حتى يتم جذب الانتباه وتسهيل وصول المعلومة المفيدة لجميع الأطفال من أطفال مثلهم وتعتبر قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم قنوات التي تقوم بتقديم اغاني بأكثر من لغة لوجود قناة طيور بيبي التركية والفرنسية وهي من ضمن القنوات المطروحة على اليوتيوب التابعة لإدارة طيور الجنة التابعة خالد مقداد مقرها في عمان بالأردن ويتم بس إرسالها من البحرين ويمكنكم معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناه طيور الجنة على عرب سات

يمكنكم ايضا تنزيل التردد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي: