"الف مبروك للناجحين".. ما هو رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات في العراق عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني في 2 نوفمبر 2023، وهذا ما سوف نوفره لكم في السطور التالية عبر موقعنا البديل، ونتمنى لكل طلاب العراق النجاح والتوفيق، وتابعونا في المقالات التالية، حيث أننا دائما ننقل لكم الصورة لحظة بلحظة.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن منح الطلاب فرصة ثالثة وأخير للنجاح في الصف الثالث المتوسط، وذلك حرصًا منها على تسهيل إجراءات التخرج للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورين الأول والثاني.

وأكدت الوزارة على أن أعمال التصحيح والمراجعة للنتائج جارية على قدم وساق، وأنها ستعلن النتائج رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن أوراق الطلاب لا تمر بمرحلة واحدة في عملية التصحيح، بل تمر بعدة مراحل تختص بلجان المراجعة، وذلك لضمان حصول كل طالب على حقه بشكل عادل.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، أو من خلال موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي أو موقع نتائجنا.

2. إدخال الرقم الامتحاني والبيانات الشخصية المطلوبة.

3. اختيار الصف الثالث المتوسط وتحديد الدور الثالث.

4. الضغط على زر “استعلام”.

تمنى جميع الطلاب والطالبات التوفيق في امتحانات الدور الثالث، وحصولهم على النتائج التي ترضيهم.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث في جميع محافظات العراق pdf

أعلنت الوزارة عن توفير رابط رسمي لموقع الوزارة وموقع نتائجنا، ليتمكن الطلاب من استخراج النتيجة من المنزل بسهولة عبر الانترنت، على أن يتبع كل طالب الخطوات التالية لاستخراج نتيجة الثالث المتوسط كما يلي:-