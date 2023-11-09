بعد ما أسمك نزل في كشف المقبولين “رسميًا موعد صرف منحة الـ 1000 جنية” في هذا الموعد

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف منحة ال 1000 جنيه من العمالة الغير منتظمة التي قامت بالتسجيل في دفاتر المديريات الخاصة بوزارة العمل حتى يتم بدء صرف المنحة الاستثنائية التي تقدر ب 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة وذلك كانت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أمر بصرفها لغير المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية التي تعمل الدولة على توفيرها على مدار 10 سنوات الماضية العمالة الغير منتظمة حيث تعتبر منحة الرئيس هي الدفعة السابعة بعد أن قامت الدولة بصرف ست دفعات متتالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تعد واحدة من ضمن إنجازات الدولة في خلال ال10 سنوات الماضية ويمكنكم معرفة موعد صرف منحة ال 1000 جنيه من خلال هذا المقال تابعوا معي.

موعد صرف منحة الـ 1000 جنية

وفقا لما تم اعلانه من قبل مصادر حكومية ان موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة السابعة سوف تكون في خلال شهر ديسمبر عام 2023 قبل نهاية العام وتم تأكيد من قبل تصريحات إن صرف هذه المنحة سوف يكون صرف 1000 جنيه على دفعة واحدة من منافذ الصرف اي تي ام ومن مكاتب البريد في القاهرة في جميع المحافظات ويأتي موعد صرف المنحة بعد تأسيس الصندوق واوضحت ايضا المصادر أنه بمجرد الموافقة من قبل مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على الصندوق الجديد صندوق الطوارئ الذي يعمل على إعانة العمالة الغير منتظمة وسوف تكون أولى قراراته هي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية وأشار المصدر ايضا ان يجري الآن تنقية عن طريق مديريات العمل في المحافظات حتى يتم التأكد من عدم استفادتهم من أي برامج حماية اخرى مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.