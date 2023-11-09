استقبل الآن “تردد قناة الأقصى الجديدة” EL-AKSAH متاحة على جميع الأقمار الصناعية

يقوم العديد من الناس والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة الاقصى الجديدة حتى يقومون بمتابعة الأحداث الجارية في غزة وفي الأراضي الفلسطينية التي بدأت في شهر أكتوبر وتحديدا من يوم 7 اكتوبر عام 2023 واستمرت الاحداث حتى الآن في القدس وفي تل أبيب وعسقلان وبئر السبع حيث ان العدوان الاسرائيلي يتواصل على قطاع غزة وعلى جميع الأراضي المحتلة ويقوم بتوقيع المزيد من الشهداء في فلسطين حيث ان قناة الاقصى تقوم بنقل جميع الأحداث مباشرة وتغطي جميع الاخبار الجديدة لذلك يسعى الكثير لمعرفة التردد الجديد الخاص بها ويمكنكم التعرف عليه من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تردد قناة الأقصى الجديدة

حازت قناة الاقصى على شهرة عالية جدا في الفترة الأخيرة بسبب نقلها لأهم الأحداث التي تجري في البلاد ونظرا لأهمية هذه الأحداث في نظر جميع المواطنين فيسعى الكثير لمعرفة ترددها متابعة اهم واحدث الاخبار بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم معرفة التردد الجديد لقناة الأقصى من خلال النقاط التالية :

تردد القناة :10971 .

معدل الترميز

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة الأقصى

تقوم قناة الاقصى ايضا بعرض مجموعة من البرامج على مدار اليوم بجودة عالية ومن أهمها البرامج الموضحة في النقاط التالية: