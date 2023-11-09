ظهرت الان .. نتائج القبول المركزي في العراق بالرقم الامتحاني

تم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في العراق، وهذا أدى إلى حالة من التوتر والقلق التي سيطرت على جميع الطلاب، جميع الطلاب يشعرون بالحاجة إلى معرفة النتائج وما سيقومون بدراسته في المستقبل، ويودون معرفة ما إذا تم قبولهم في التخصص الذي يرغبون فيه أم لا، الوزارة قد أعلنت طرق الاستعلام عن النتائج وأنتم مدعوون للاطلاع عليها.

نتائج القبول المركزي في العراق

عندما يتم تنظيم عملية القبول، يعلن عن نتائجها، يتم وضع تنسيق يتم من خلاله توزيع الطلاب والطالبات على الكليات والمعاهد، ويتم تحديد الجامعة أيضًا في ضوء هذا التنسيق، تختلف نسب القبول في الجامعات وفقًا للمواقع الدراسية المتاحة، كما أن لكل تخصص في الكليات معيارا محددا ونسبة قبول مختلفة عن التخصص الآخر، وهنا ستجدون الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن النسب والقبول:

يجب عليك زيارة موقع وزارة التعليم العالي العراقية عبر الرابط الموجود هنا أو عن طريق كتابة الاسم في مربع البحث في المحرك.

قمت بإدخال الرمز المميز لعمليات الاستعلام.

اختر خدمة للاستعلام عن نتيجة القبول المركزي.

يرجى كتابة اسمك كطالب ورقم الامتحان الخاص بك.

حدد القسم الذي ترغب في إجراء استعلام حوله، هل هو القسم الأدبي أم القسم العلمي.

انقر على الزر الخاص بإتمام عملية الاستعلام وسيتم إخبارك بالنتائج.

القبول المركزي العراقي

تم قبول عدد كبير من طلبات التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات التابعة للقطاع الحكومي وبلغ عددهم 205،486. تم توزيع هؤلاء الطلاب وفقاً لنسبهم وتحصيلاتهم في المرحلة السابقة.

تم قبول 7,749 طالبًا في كلية الطب. بالنسبة لمن تم اختياره في كلية الهندسة ، تم الإعلان عن قبول من حصلوا على نسبة 99.29٪ ، وبلغ إجمالي هؤلاء الطلاب 23,162 طالب.