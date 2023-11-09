إشارة قوية “تردد قناة ssc” أس أس سي الرياضية السعودية .. خطوات الضبط بالتفصيل2023

يبحث الكثير من مشاهدي وجماهير كرة القدم العربية والأجنبية عن تردد قناة SSC السعودية حيث تعتبر قناة ssc من أشهر القنوات الرياضية حاليًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ، وتقوم القناة ببث جميع مباريات الدوري السعودي ومباريات الدوريات الأوروبية والكثير من البطولات الآسيوية والافريقية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ssc وذلك لمشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي بجودة عالية.

تردد قناة ssc

ازدادت عمليات البحث من قبل مشجعي كرة القدم خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة ssc السعودية وذلك مع بداية مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تفتتح الجولة بـ 4 مباريات اليوم وهي الخليج ضد الطائي ومباراة الرائد ضد الشباب ومباراة الرياض ضد الفتح وأخيرًا مباراة الأهلي السعودي ضد ضمك ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباريات والذي يضم مجموعة كبيرة من أمهر المحللين في الوطن العربي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس وذلك عبر التردد التالي

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12523

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

تشاهدون عبر تردد قناة ssc السعودية مباراة الاتحاد وأبها ضمن مباريات الجولة الحادية عشر وذلك يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، كما تقوم القناة بعرض الكثير من أخبار الرياضة وكرة القدم على مستوى العالم وتحظى قناة اس اس سي بنسب مشاهدة عالية خلال الشهور الأخيرة.