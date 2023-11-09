رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023 والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة عن رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2023، خاصة بعدما تردد الخبر على عدد من المواقع الالكترونية، حيث تمر عدد كبير من الأسر المصرية بظروف اقتصادية صعبة خاصة بعد الغلاء الذي تعاني منه مصر وعدد من الدول العربية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وانتشر خبر فتح باب التقديم لإضافة الزوجة المحرومة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية .

رابط اضافة الزوجة المحرومة

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموبن والذي من المقرر أن يتم تفعيله في بداية عام 2024، على منصة مصر الرقمية تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب وتعرض المواطنين للازدحام والتكدس، وأشار الدكتور”علي المصيلحي” خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة أعلنت عن الفئات المستحقة لإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين والتي جاءت كالتالي:

الفئات المستحقة لاضافة الزوجة المحرومة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن أن إضافة الزوجة المحرومة سوف تكون متاحة فقط لعدد من الفئات وهي:

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

زوجات العمالة الغير منتظمة.

زوجات أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

أصحاب معاشات التضامن الإجتماعي.

خطوات إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين