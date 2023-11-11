عقوبات مغلظة للبناء على الأراضى الزراعية.. شروط البناء على الأرض الزراعية+ رسوم البناء على الأرض الزراعية

شروط البناء على الأرض الزراعية الأمر الأكثر أهمية ويحتاج إلى معرفته الآلاف من المواطنين وخاصًة المواطنين في الريف، وسيتم التوضيح في هذا الموضوع بشكل مباشر، فقد يرى البعض أنه لا يمكن البناء نهائيًا على الأراضي الزراعية، ولكن المعلومات الخاصة بهذا الأمر خاطئة نهائيًا، حيث تم وضع بعض الضوابط الاحتياطات من أجل التوصل إلى البناء على الأرض الزراعية.

شروط البناء على الأرض الزراعية

شروط البناء على الأرض الزراعية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع شروط البناء على الأرض الزراعية وهذا من خلال القانون المعلن لعام 2022 وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون الواجهة الخاصة بقطعة الأرض تزيد عن ثمانية أمتار ونصف المتر.

تم تحديد المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد البناء عليها بحيث تزيد عن مائة وخمسون مترًا.

أن يقوم صاحب الملكية بعمل جراجات أسفل المبنى.

تم تحديد العرض المناسب للبناء بحيث لا يزيد عن ثلاثة أمتار فقط.

تم تحديد المساحة اللازمة للشارع الرئيسي بحيث لا يزيد عن عشرة أمتار.

يجب أن تكون الأرض المراد البناء عليها داخل النطاق العمراني وفقًا للقانون الوزاري الصادر عام 2008 ميلادية.

رسوم البناء على الأرض الزراعية

تم تحديد قيمة الرسوم المفروضة على صاحب الأرض والتي يتوجب الالتزام بها علي النحو التالي: