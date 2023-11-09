“اظبطها الأن” تردد قناة طيور بيبي Toyor baby الجديد 2023 علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور بيبي تزداد عمليات البحث عن تردد قناة طيور بيبي بشكل مستمر ويومي، وذلك لما استطاعت المحطة الفضائية أن تقدمه من نجاح وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي، حيث كانت من أولى القنوات العربية التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وفني وتعليمي للأعمار المختلفة من سن الطفولة وقد أحبها الجميع وأصبحت أعمالها محفورة في أذهان متابعيها، يمكنك مشاهدتها على الأقمار الصناعية المختلفة بمجرد إدخالك للتردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة طيور بيبي

مع أنّ انتشار القنوات التي تقدم محتوى للأطفال إلا أن طيور الجنة لها مكانة خاصة، وذلك لما لديها من عناصر تتميز بها والمتمثلة فيما يأتي:

تعتمد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في البرمجة وتصميم الجرافيك.

توجد لديها أجهزة بث حديثة والتي تضمن لك أعلى جودة مشاهدة.

تهتم بالتنويع والتغيير في محتواها الذي تعرضه مما يجذب الأطفال إليها بشكل مستمر.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2023

حرصاً على تقديم أفضل جودة مشاهدة يتم تغيير تردد قناة طيور بيبي القديم كل مدّة، وإليك تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار فيما يأتي:

يمكنك الآن مشاهدة قناة طيور الجنة على النايل سات بواسطة تردد 11274.

معدل الترميز 27500 أما معامل تصحيح الخطأ 4/3 استقطاب أفقي.

تردد قناة Toyor baby على العرب سات

تتمتع قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات ولعل أهمها أنها لا تقتصر على قمر صناعي واحد فقط لتشغيلها، حيث يمكنك متابعتها على عرب سات بواسطة التردد الآتي:

تحتاج أولاً إلى تثبيت جهازك على القمر الصناعي arab sat.

ادخل التردد 11073 بمعدل الترميز 27500.

تحقق من أن الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

خطوات ضبط قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال

لتتمكن من الحصول على قناة طيور بيبي عليك اتباع الخطوات الآتية: