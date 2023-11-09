“MBS MASR” تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2023 علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة إم بي سي مصر

تردد قناة إم بي سي مصر على قمر النايل سات

اسم القناة: ام بي سي مصر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد الجديد للقناة :12015

معدل الترميز :27500

معامل استقطاب القناة: راسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة إم بي سي مصر على قمر العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

اسم القناة: ام بي سي مصر

التردد الجديد للقناة :11823

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز :27500

معامل استقطاب القناة: عمودي

أهم البرامج التي تقوم بعرضها قناة ام بي سي مصر

تنفرد قناة ام بي سي مصر بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والتي تهدف من خلالها جعل المشاهد متابع بصورة يومية كل ما هو جديد سواء في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى تقديم عدد من البرامج الدينية والرياضية وكذلك الترفيهية ومن أهم تلك البرامج التي يتم تقديمها على القناة:

برنامج صباحك مصري: هو برنامج إخباري يتم عرضه في صباح كل يوم من أجل استعراض أهم الأخبار وأبرز القضايا التي تشهدها مصر والوطن العربي.

البرنامج الديني من القلب إلى القلب ويهدف هذا البرنامج في تقديم حزمة من أهم النصائح الدينية لكافة المشاهدين.

برنامج يحدث في مصر والذي يقوم بتقديمه الإعلامي المصري شريف عامر ومن خلال هذا البرامج يتم مناقشة أهم الأحداث والقضايا سواء على الصعيد المصري أو الصعيد العربي أو الدولي.

برنامج الحكاية: والذي يعد من أهم البرامج التي يتابعها مشاهدي قناة ام بي سي مصر ويقوم بتقديمه الاعلامي المصري عمرو أديب.

البرنامج الكوميدي الذي يقوم بتقديمه الفنان أكرم حسني هو أسعد الله مساءكم.

برنامج الشيف حسن والذي من خلاله يتم معرفة طريقة إعداد أشهى المأكولات الشرقية والغربية

تردد قناة إم بي سي مصر ، تعد سلسلة قنوات ام بي سي السعودية واحدة من ضمن أبرز مجموعة القنوات الفضائية الناجحة على صعيد المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد العربي وذلك بسبب كونها تتضمن مجموعة رائعة من القنوات الفضائية التي نجحت باستهداف جميع الفئات العمرية في المجتمع العربي وقد قامت سلسلة ام بي سي مؤخرًا بإطلاق قناة ام بي سي مصر والتي نجحت في فترة زمنية قصيرة بأن تعد من أشهر وأنجح القنوات الفضائية في مصر وفي هذا المقال القصير سوف نقوم باستعراض تردد قناة إم بي سي مصر على مختلف الأقمار الصناعية.ماهو تردد قناة إم بي سي مصر ؟ قناة ام بي سي مصر واحدة من ضمن أبرز القنوات الفضائية التي تتبع مجموعة إم بي سي السعودية وعلى الرغم من أنه لم يتعد بث القناة على قمر النايل سات بضعة أعوام خاصة أنه تم تدشين بثها عام 2012 إلا أنها تمكنت في غضون هذه الأعوام القليلة الماضية بأن تصبح من أهم القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي فقد نجحت بأن تغزو كافة شاشات التلفاز وذلك من خلال انفرادها بتقديم محتوى متنوع يستقطب جميع المجالات سواء على الصعيد المصري أو العربي أو العالمي بالإضافة إلى عرض أهم وأحدث المسلسلات الدرامية سواء المصرية أو عربية ومع حلول شهر رمضان الكريم فقد تزايد التساؤل حول تردد قناة إم بي سي مصر على مختلف الأقمار الصناعية المختلفة وذلك من أجل تمكين مشاهدة أهم المسلسلات الدرامية الرمضانية.